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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : تدريب القوي العاملة آلاف الخريجين يعزز فرص التحاقهم بسوق العمل

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن توافر عناصر التدريب والتأهيل لخريجي الجامعات والفنيين من أهم العوامل التي تدهم دمجهم بسوق العمل بكل يسر دون مواجهتهم أي نوع من التحديات وهذا ما تسعي الحكومة إلي تحقيقه للشباب بشتي الوسائل.

و أكد " يحيي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن قيام وزارة القوي العاملة بتدريب 100 ألف خريج وفني يدعم أتاحة المزيد من فرص العمل أمامهم، معقبا " كتير من الخريجين بيتخرجوا مش لاقيين شغل مناسب ليهم بسبب إفتقادهم للخبرة والتدريب اللازم لشغل الوظائف" حيث يعد ذلك عائقا واضحا في الحصول علي فرصة عمل تتناسب مع مجال الدراسة بشكل سريع.

ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أنه علي الجامعات والمؤسسات التعليمية الفنية التركيز علي الإهتمام بالجانب العملي وليس الإكتفاء بالدراسة النظرية فقط مما يعمل علي توفير الوقت والجهد علي الخريجين في الإلتحاق بالوظائف.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي وجود تكليف رئاسي بربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل من أجل زيادة معدلات التشغيل ومنح الشباب فرص عمل بكل سهولة دون تعقيدات.

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وفي سياق متصل أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن الوزارة تستهدف مع نهاية 2022، تدريب 100 ألف خريج وفني، من خلال 4 منح تدريبية للفنيين وخريجي الكليات مجانا  تم طرحها مؤخرا.
 
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم حاليا بتدريب 300 شاب ذو كفاءة عالية بالتعاون مع شركات "أوراكل" و"سيسكو"و"هواوي"، وذلك لتأهيلهم ليصبحوا مدربين، ومن ثم يتم استخدامهم في تدريب باقي الشباب من المتدربين، حيث يتم استخدام هؤلاء المدربين في تدريب المتدربين أون لاين.
 
وقال الوزير  إن المنح التدريبية المقدمة، تشمل مجالات الأمن المعلوماتي، والأعمال الهندسية، والذكاء الصناعي، وتحليل البيانات، والتعامل مع الداتا  كبيرة الحجم، وتصميم الأساس،  وتصميم الأشكال المعدنية "لخريجي المدارس الفنية، وكليات الفنون التطبيقية"، والمعماري، كما أننا لدينا برنامج تدريبي في مجال صناعة السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات في ذلك القطاع، وآخر في مجال السياحة.

وأكد وزير القوي العاملة أن الدورات التدريبية متاحة لجميع الشباب والخريجين الجدد بداية من دفعات 2017، وحتى الطلاب في الفرق الرابعة أو الخامسة بالكليات، موضحا أن الوزارة رأت أن من بداية هذه الدفعات هم أول الاختناق في وجود وظائف، فضلا عن أن عدد كبير من هؤلاء الشباب لم يحصلوا على فرص عمل .
 
وتشترط الوزارة في المتقدم للدورات التدريبية من الخريجين أن يكون لديه شهادة تأدية الخدمة العسكرية،  مؤكدا أن هذه الدورات مجانية بالكامل.
 
وحول خطوات التسجيل في هذه الدورات، أوضح سعفان أن المطلوب فقط الدخول على موقع وزارة القوى العاملة والتسجيل، وسيتم التواصل مع الشباب، لتحديد موعد المقابلة للاختيار من بينهم من يمكنه أن يكون من المتدربين، ومن سيصبح ضمن فريق المدربين، حيث يشترط في المدرب أن يكون يتمتع بمهارات العرض والتقديم.
 

واضاف أن معظم الدورات التدريبية يتم إطلاقها بجميع المحافظات، ولكن هناك مهن معينة مثل السياحة يتم تقديمها بمحافظة البحر الأحمر، حيث يتم توظيف خريجي تلك الدورات في فنادق المحافظة نفسها.
 

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