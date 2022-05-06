أجنبيان يقيمان زفافهما بموقف للسيارات خلال إجراءات العزل في شنجهاي .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل أجنبيان يقيمان حفل زفافهما في موقف للسيارات خلال إجراءات العزل في شنجهاي .



احتفل عروسان أجنبيان يعيشان الحجر المنزلي في شنغهاي منذ شهر، بزفاف "سريالي بعض الشيء" في ظل تدابير مكافحة كوفيد-19 مع موسيقى زفاف مسجلة مسبقاً ومدعوين تم توزيعهم باعتماد مسافات تباعد ملائمة في ما بينهم وفستان أبيض مرفق بكمامة زرقاء

فقد فرضت أكبر مدينة صينية حجراً على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة مطلع ابريل في مسعى لتطويق التفشي المتجدد للوباء في البلاد التي شهدت البؤرة الأولى لكوفيد-19 مطلع 2020.

لكنّ العروسين المتحدرين من أستراليا وبلجيكا رفضا إرجاء زفافهما ، وعقد جانيل نويتس وماثيو ميتشنر أخيراً قرانهما في مراسم أديرت عن بُعد من الولايات المتحدة بواسطة الفيديو.

