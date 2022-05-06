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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم بالدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش

كشفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في المسابقة هذا الموسم.

وتواجد المحترف المصري عمر مرموش جناح فريق شتوتجارت، على رأس قائمة المرشحين للفوز بالجائزة بعد أدائه المميز مع فريقه هذا الموسم.

ويُنافس مرموش كل من المجري دومينيك سوبولاي ( لايبزيج) - الياباني هيروكي إيتو ( شتوتجارت) - الدنماركي جيسبر ليندستورم ( إينتراخت فرانكفورت) - باتريك ويمير ( أرمينيا بينفيلد) - يوناس ويند ( فولفسبورج)

ونجح مرموش في تسجيل معدل سرعة 34.9 كم/ ساعة هذا الموسم، إضافة لفوزه بنسبة 44.9% في الالتحامات والصراعات الثنائية والهوائية، فيما قام بالجري وتغطية حوالي 10.2 كم كمعدل في مبارياته مع شتوتجارت في الدوري الألماني هذا الموسم.

وكان مرموش قد فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني عن شهري سبتمبر ومارس الماضيين.

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