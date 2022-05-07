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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 1100 حصان.. DELAGE تكشف عن نسختها الخارقة D12 |صور

بقوة 1100 حصانا .. DELAGE
بقوة 1100 حصانا .. DELAGE تكشف عن نسختها الخارقة D12

كشفت مؤخرًا شركة DELAGE للسيارات عن نموذجها الاولي من النسخة الخارقة D12، وتعد هذه السيارة هي واحدة من ابرز السيارات الرياضية الخارقة، والتي استوحيت من تصميمات فورمولا 1، بينما ظهرت تلك النسخة اثناء تأدية بعض الاختبارات داخل حلبة سيركيوت دي نيفرز الفرنسية.

النسخة الخارقة DELAGE " D12"

ومن المفترض أن تأخذ النسخة DELAGE الخارقة D12 جولة داخل السوق الامريكي، حيث تنطلق في كاليفورنيا تحديدًا خلال اغسطس الجاري كمحطة اولى، لتواصل من جديد جولة اخرى في ميامي بعد شهر من انطلاقتها الاولى، بعد أن كشفت DELAGE عن توقيع اثنين من التجار اتفاقية توزيع وخدمة للسيارة D12 في الولايات المتحدة.

نسخة الخارقة DELAGE " D12"

القدرات الفنية للنسخة الخارقة DELAGE " D12"

 

تعتمد السيارة D12 على محرك من 12 اسطوانة طراز V، سعة 7600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 990 حصانا " 738 كيلوواط / 1004 حصانًا" مع ناقل حركة من 8 سرعات اوتوماتيكية، بالاضافة إلى محرك كهربائي بقوة 110 حصانا لطراز GT، وبهذه القدرات تتمكن السيارة من تحقيق قوة اجمالية قدرها 1100 حصانا.

النسخة الخارقة DELAGE " D12"

ومن المفترض أن يقتصر انتاج النسخة الخارقة D12 على 30 وحدة فقط حول العالم، على ان يتم طرح 10 وحدات داخل الولايات المتحدة الامريكية، مع امكانية التسليم أول اصدار من D12s للعملاء في امريكا خلال النصف الثاني من العام القادم 2023.

DELAGE شركة DELAGE D12 الخارقة D12 النسخة الخارقة D12

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