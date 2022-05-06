شيماء جوهر تحول المشاعر والانفعالات والجمل إلى رسومات بفن الديجتال آرت ..شاهد

فتاة حولت مشاعر الأشخاص الي رسومات ملموسة توضح كافة الانفعالات التي ظهرت عليهم من حزن وفرح وقلق وخوف وحب مع سرد الأحداث التي جعلتهم يشعرون بها عن طريق فن الديجيتال آرت وهي شيماء جوهر اشهر رسامه ديجيتال علي مواقع التواصل الإجتماعي.

كما أنها استطاعت تجسيد حالات عجز أمامها البشر بإسلوب جذاب وحساس يصل للوجدان في لمح البصر.

ويشار أنها في هذا الفن جمعت بين التصوير الفوتغرافي والتقنيات الرقمية التي توصف القضايا المجتمعية بالإختلاف عن الفنانين الآخرين.

فهي لديها الموهبة التي لها القدرة علي توصيل جمل كلامية بالصور دون التعبير عنها لفظياً ، لا تصل الي بالرسم الذي يتخلل العقول ويصل الي القلب كالنسمات.

ومن أهم الصور التي رسمتها مجموعه صور لأحد المصريين من مهرجان الجونة بدورته الثانية، والتي أستطاعت خلاله تصوير مشاعر الفنانين أثناء التقاط تلك الصور .