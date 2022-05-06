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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توفير سيارات لنقل ذوي الهمم يعيد دمجهم بالمجتمع

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن فكرة مقترح إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات نقل لذوي الإعاقة، تأتي في اطار اهتمام الدولة المصرية بقيادتها السياسية بفئة ذوي الهمم.

 

وتابع سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية لم تتوانى في تقديم الدعم لهذه الفئات في كافة النواحي، موضحا أن الدعم خلال هذه الأونة غير مسبوق، في ظل وجود قيادة حكيمة تؤمن بالمساواة بين كافة أفراد المجتمع.

 

وأكمل عضو بجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ان توفير سيارات لنقل ذوي الهمم، من شأنها تخفيف معاناة هذه الفئة وإعادة دمجهم بالمجتمع بشكل أشمل، لأن فكرة المواصلات والنقل العشوائية تسبب بهم نوع من الصعوبة والإرهاق.

 

ونوه النائب محمد سلطان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في عام 2018 بأنه عام لذوي الهمم والقدرات الخاصة،  من أجل تكريس الجهود في الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة مشكلاتهم.


واختتم النائب محمد سلطان أنه منذ هذا العام وتتوالى النتائج الإيجابية لرعاية أصحاب القدرات الخاصة على مستوى الوزارات والهيئات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الإعاقة حقوق الإنسان الدولة المصرية

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