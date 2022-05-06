تعاون ثلاثي يجمع عمالقة التكنولوجيا في العالم.. هل ينهي صداع نسيان الباسورد؟

تعاون مثمر بين عمالقة التكنولوجيا في العالم للقضاء على كلمات الباسورد، ربما يساهم في إنهاء معاناة مستخدمي الإنترنت مع كثرة كلمات المرور على شبكة الانترنت في غضون سنة.

خاصية لإلغاء كلمات الباسورد

وأعلنت جوجل وآبل ومايكروسوفت عن اتفاق لإنشاء نظام يتيح تعريف المستخدم عن هويته من دون الحاجة إلى حفظ الكثير من الرموز والأحرف.

وقالت منظمة "فيدو ألاينس" (فاست أيدنتيتي أونلاين ألاينس): "مع الخاصية الجديدة، وهي سيتمكن المستخدمون من إثبات هويتهم على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة بسهولة من دون استخدام اي كلمات مرور، وبشكل آمن، أياً كان الجهاز، أو نظام التشغيل المعتمد".

وتضم المنظمة منذ 2012، جهات في القطاع للعمل على تطوير أنظمة تعريف مشتركة.

وأوضحت جوجل، أن الهدف يكمن في تمكين المستخدمين من الاتصال بخدمة إلكترونية ببساطة من خلال فتح قفل الهواتف الذكية (من خلال الوسائل التقليدية التي تشمل بصمة الإصبع، أو التعرف إلى الوجه، أو إدخال رمز متعدد الأرقام.

وبصورة ملموسة، سيتمكن أي موقع إلكتروني من سؤال المستخدم ما إذا كان يريد "التعريف عن هويته بواسطة أدوات التعريف الخاصة بنظام فيدو".

وستظهر هذه الرسالة بصورة متزامنة على الهاتف، حيث يتعين على المستخدم الموافقة على الطلب من خلال فك قفل الشاشة، ما يتيح الاتصال بالموقع.

وستحفظ الهواتف الذكية أدوات التعريف المرمزة المسماة passkey (مفتاح الدخول).

اعتماد النظام الجديد في سنة

وتعهدت مجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث، اعتماد هذا النظام الجديد في غضون اثني عشر شهراً على الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد، وآي أو إس، (التابعين لجوجل وآبل)، وعلى أنظمة التصفح كروم وإيدج وسفاري (التابعة لجوجل ومايكروسوفت وآبل)، وعلى ويندوز وماك أو إس (نظاما التشغيل التابعان لمايكروسوفت وآبل لأجهزة الكمبيوتر).

وأشارت آبل في بيان إلى أن "التعريف باستخدام كلمات السر حصراً يشكل إحدى مشكلات الأمن الإلكتروني الأكثر انتشاراً على الإنترنت".

ولفتت الشركة إلى أن "المقاربة الجديدة ستحمي من عمليات التصيد الاحتيالي، وسيكون الاتصال بخدمة ما أكثر أماناً بصورة جذرية مقارنة مع استخدام كلمات المرور، وغيرها من التقنيات المستخدمة، مثل إرسال رموز فريدة عبر الرسائل النصية".

وفي هذا الصدد قال خبير أمن المعلومات، الدكتور عمرو صبحي، أن الخاصية الجديدة لها مجموعة من المميزات تتمثل في:

القضاء تماما على نسيان الباسورد.

تسهيل عملية الولوج أو الدخول من قبل المستخدمين إلى أي ابلاكيشين.

كل ما يندرج تحت وسائل التواصل من فيس وواتس اب وإنستجرام وغيرها يسهل دخوله.

سوف يتم ربط كل هذه الابليكيشن بـ"بصمة الصباع" أو بـ"صمة الوجه".

وأضاف صبحي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهدف كما هو واضح من الخاصية الجديدة أو ما سوف ينتج عن التعاون الثلاثي، تسهيل عملية الولوج للمستخدم والقضاء على الباسورد وخاصة عملية اختراق الباسورد من قبل بعض الهاكرز.

القضاء على المشكلات التقنية

وأكد أن الأهم في هذا التعاون هو تضامن ثلاث شركات كبرى مثل جوجل وآبل ومايكروسوفت، لإخراج منتج نسبت المعوقات أو المشكلات به ضئيلة جدا.

وحول اتاحة الخاصية الجديدة مجانا للمستخدمين، لفت صبحي، أن الأمر لم يتضح بعد بشأن مجانية توافر الخاصية الجديدة، فالشركات الثلاثة لم يتطرقوا لهذا النقطة، معقبا: "مش عارفين الخدمة مجانية أو مدفوعة".

وأشار صبحي: "اعتقد أن الخدمة سوف تكون مدفوعة الأجر خاصة في ظل الأبحاث والتطويرات التي قامت بها الشركات الثلاث وهي شركات كبرى معروف أنها تبحث عن الربح في المقام الأول"، مضيفا: "إذا كانت عملية الأمان موجودة بالشكل المطلوب لا توجد أزمة في الدفع مقابل الحصول على الخدمة".