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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|تبدأ من 289 ألف جنيه .. أسعار فئات أم جي 5 موديل 2022.. شاهد أحدث حافلة صغيرة من مرسيدس T CLASS

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

منافسة قوية بين مبيعات السيارات "الأوروبية والصينية" بالسوق المصري.. تفاصيل

يضم السوق المصري للسيارات باقة من الطرازات المتوعة بين فئة السيدان والهاشتباك والرياضية متعددة الاستخدام، وتحمل هذه الاصدارات حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية، وذلك باختلاف الفئات المطروحة وايضا بحسب العلامة التجارية ولمسات كل صانع

 

تبدأ من 289 الف جنيه .. اسعار فئات ام جي 5 موديل 2022 |صور

تقدم شركة ام جي الصينية باقة متنوعة من موديلات 2022 دخل السوق المصري، ومنها السيارة MG5 والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، وتقدم السيارة محليًا عبر 3 فئات من التجهزات وهم STANDARD و COMFORT والثالثة LUXURY.

 

بالصور .. شاهد احدث حافلة صغيرة من مرسيدس " T CLASS"

تواصل شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية من تعزيز تواجدها، بعد ان كشفت عن احدث اصداراتها من فئة الحافلات الصغيرة ذات الطابع العائلي، وهي السيارة الجديدة T CLASS، والتي تتشابه إلى حد كبير مع النسخة الفرنسية رينو كانجو الشهيرة.

 

بقوة 1100 حصانا .. DELAGE تكشف عن نسختها الخارقة D12 |صور

كشفت مؤخرًا شركة DELAGE للسيارات عن نموذجها الاولي من النسخة الخارقة D12، وتعد هذه السيارة هي واحدة من ابرز السيارات الرياضية الخارقة، والتي استوحيت 

من تصميمات فورمولا 1، بينما ظهرت تلك النسخة اثناء تأدية بعض الاختبارات داخل حلبة سيركيوت دي نيفرز الفرنسية.

 

تعرف على سعر أرخص سيارة بملامح رياضية في مصر موديل 2022 |صور

تعتبر السيارة سوزوكي اسبريسو واحدة من ابرز الإصدارات داخل السوق المصري بين موديلات 2022، حيث تكتسب تصميم هيكلي بملامح رياضية مع حزمة من تقنيات الحماية، بالاضافة إلى التقنيات الفنية القياسية.

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