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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش عاوز أقلّب المواجع | طه إسماعيل : صالح سليم قيمة كبيرة

صالح سليم
صالح سليم

أكد الكابتن طه إسماعيل نجم النادى الأهلي السابق ومنتخب مصر ان الكابتن صالح سليم قيمة كبيرة ورمز شامخ، ولكن لا أود الحديث عن الذكريات الخاصة بالكابتن صالح لأنني لا أريد أن "أقلب المواجع".

وقال طه اسماعيل فى ذكرى وفاة الراجل الكبير صالح سليم : الأهم من ذكر كلام تحدثنا عنه مراراً وتكراراً، فالأهم هو الدعاء للكابتن صالح أن يتغمده في رحمته هو وجميع موتى المسلمين.

وتابع طه اسماعيل : صالح سليم سيظل خالدا فى ذكرى وقلوب كل المصريين وليس الأهلاوية فقط لما خلده من تقاليد وقواعد طبقت على الجميع فكان النجاح حليفه.

تحل اليوم، الجمعة، الذكرى الـ 20 لوفاة صالح سليم مايسترو الكرة المصرية وأسطورة النادي الأهلي، والذي رحل عن عالمنا في 6 مايو عام 2002، بعد صراع مع المرض.

ولد صالح سليم في 11 سبتمبر عام 1930 في حق الدقي، حيث كان يعمل والده طبيبا، وظهرت موهبته مبكرا، حيث لعب في فريق مدرسة الأورمان الإعدادية، ثم منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته بالمدرسة السعيدية، إلا أن اكتشف حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي الأهلي وألحقه بصفوف الناشئين بالنادي عام 1944.

التحق صالح سليم بالفريق الأول عام 1947 وتدرب تحت قيادة مختار التتش وكان ظهوره الأول أمام المصري البورسعيدي ونجح في تسجيل هدفا.

يمتلك صالح سليم مسيرة أسطورية مع النادي الأهلي حيث ساهم في تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري 9 مرات متتالية، وكأس مصر 8 مرات، كما فاز رفقة الأحمر بكأس الجمهورية العربية عام 1961.

سجل صالح سليم 78 هدفا بقميص الأهلي في مسابقة الدوري الدوري المصري، و 14 هدفا في كأس مصر.

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