زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

زوج يقتل زوجته.. جريمة قتل بشعة شهدتها قرية بلتاج التابعة لمركز قطور بـ محافظة الغربية أوجعت قلوب الآلاف من الأسر والعائلات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بعدما علموا بقتل زوجة علي يديّ زوجها غدرا من خلال توثيق يدها ودفنها داخل حظيرة مواشي بسبب خلافات أسرية وهو ما أثار حفيظة مواطني القرية الذين طالبوا بالقصاص لابنتهم بالقانون وسرعة القصاص من زوجها القاتل عبر مواقع السوشيال ميديا .



شقيقة الضحية تتكلم

"الحمد لله علي قضاء الله وربنا ينتقم من الظالم زوجها اللي قتلها وشكرا لرجال الشرطة اللي قبضوا عليه بعد ارتكابه جريمة قتل أختي .. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي خطفها فجأة بسبب خلافات أسرية " بتلك الكلمات أعربت"م.ن" شقيقة الزوجة الضحية مشيرة بقولها " البنية كانت عايشة وبتراعي ربنا في حياتها وهو خانها بقتلها غدرا بعدما بيت النيه في التخلص منها في غياب أطفالها " .



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