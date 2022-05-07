اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الأول بالمنوفية وإلغاء إجازة السبت

تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات الدور الأول من العام الدراسي 2021 / 2022 بمحافظة المنوفية.

يؤدي اليوم طلاب الصف الأول الإعدادي بمدارسهم بجميع الإدارات التعليمية العشر اختبار اليوم الأول في مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (فترة أولى) واللغة العربية (فترة ثانية) في عدد 561 لجنة امتحانية.

وفي سياق متصل يؤدي طلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي بمدارس التعليم المجتمعي ( الفصل الواحد) امتحانات الدور الأول فيما يؤدي طلاب النقل بمدارس التعليم الفني بالمنوفية الاختبارات النظرية للدور الأول بجميع مدارس التعليم الفني ( تجاري- زراعي - صناعي ).

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية انه تقرر اعتبار يوم السبت من كل اسبوع يوم عمل رسمي بدء من اليوم السبت بمناسبة امتحانات الدور الأول لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية ولحين انتهاء الامتحانات.

وعلى صعيد آخر يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحانات الدور الأول في المواد الغير مضافة للمجموع وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة ثم يؤدي الطلاب الاختبار التدريبي النهائي في مادة الأحياء للتدريب على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية والوقوف على موقف البنية التكنولوجية بمدارس التعليم الثانوي.

