عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الأول بالمنوفية وإلغاء إجازة السبت

مديرية تعليم المنوفية
مديرية تعليم المنوفية

تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات الدور الأول من العام الدراسي 2021 / 2022 بمحافظة المنوفية.

يؤدي اليوم طلاب الصف الأول الإعدادي بمدارسهم بجميع الإدارات التعليمية العشر اختبار اليوم الأول في مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (فترة أولى) واللغة العربية (فترة ثانية) في عدد 561 لجنة امتحانية.

وفي سياق متصل يؤدي  طلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي بمدارس التعليم المجتمعي ( الفصل الواحد) امتحانات الدور الأول فيما يؤدي طلاب النقل بمدارس التعليم الفني بالمنوفية الاختبارات النظرية للدور الأول بجميع مدارس التعليم الفني  ( تجاري- زراعي - صناعي ).

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية انه تقرر اعتبار يوم السبت من كل اسبوع يوم عمل رسمي بدء من اليوم السبت بمناسبة امتحانات الدور الأول لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية ولحين انتهاء الامتحانات.

وعلى صعيد آخر يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحانات الدور الأول في المواد الغير مضافة للمجموع وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة ثم يؤدي الطلاب الاختبار التدريبي النهائي في مادة الأحياء للتدريب على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية والوقوف على موقف البنية التكنولوجية بمدارس التعليم الثانوي.
 

تعليم المنوفية إمتحان الصف الرابع الإبتدائي امتحانات الدور الاول محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

زلازل ببورصات العالم.. تراجعات جماعية لرفع الفائدة بأمريكا وسياسة "صفر كوفيد" الصينية

ترشيحاتنا

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لمناقشة القضايا الصعبة

استخراج مسمار من داخل القصبة الهوائية لطفل في المنيا

فضل المواظبة على قيام الليل .. 9 أمور اغتنمها الآن

كوبا.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 18 قتيلاً و74 جريحا

وزير الأوقاف: فتح المساجد والأضرحة بعد الرجوع للجنة الأوبئة والجوائح الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ