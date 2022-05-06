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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض تحدد دور هيئة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون . أمامهادور هيئة الأوقاف المصرية.


جاء في حيثيات الحكم أن هيئة الأوقاف المصرية وفقًا للقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ الصادر بإنشائها والقرار الجمهوري رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بها هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها. وكان المطعون ضده الأول بصفته - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية - هو دون غيره الذي يمثلها أمام القضاء فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.

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