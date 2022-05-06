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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أمر صحي..

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

إيهاب واصف رئيس شعبة
إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية لدى اتحاد الصناعات المصرية أسباب زيادة أسعار الذهب، وحقيقة المنشور المتداول عن وقف تجار الذهب البيع والشراء لحين ضبط الأسعار. 

 

وقال واصف إن الزيادة السريعة في أسعار الذهب سببها زيادة الطلب على المعدن الثمين في إطار وعي المواطن بأهمية الاستثمار في الذهب كمخزن للقيمة مشيرا إلى أن المخاوف بشأن زيادة الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دفع الأفراد والمستثمرين إلى التحوط من مخاطر التضخم  عبر شراء السبائك الذهبية.

ووصف واصف اتجاه الأفراد والمستثمرين للتحوط ضد مخاطر التضخم عبر شراء الذهب باتجاه صحي ومفيد للاقتصاد المصري بدلا من الاتجاه نحو الدولرة كما كان يحدث في السابق مما دفع السوق الموازنة للدولار تتضخم آنذاك.

وأضاف أن الأفراد أدركوا أهمية اقتناء الذهب كزينة ومخزن للقيمة في نفس الوقت وهو ما يؤكد زيادة الوعي لدى الأفراد والمستثمرين.

 

رئيس شعبة المعادن الثمينة يدعو المصريين إلى التنوع عند شراء الذهب 

وناشد رئيس شعبة المعادن الثمينة الأفراد عبر صدى البلد بالتنوع عند اقتناء الذهب من خلال شراء المشغولات الذهبية المتنوعة إلى جانب السبائك حتى لا يتم الضغط في اتجاه واحد وزيادة على طلب السبائك مما يدفع الأسعار نحو الزيادة بشكل كبير.

 

 حقيقة وقف تجار الذهب في مصر البيع والشراء 

 

وحول ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول توقف بعض الشركات أو التجار عن التعامل أو العمل خلال الفترة الراهنة لحين ضبط الأسعار، أوضح واصف أن المنشور غير رسمي فضلا عن أنه مبهم وغير واضح المسئولية أو مصدر هذا المنشور.

 

حافظت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-5-2022، على ارتفاعها أمس وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي"، حيث زادت بمقدار 50 جنيها فى مختلف الجرامات.

 

أسعار جرام الذهب اليوم
 

ووصل سعر جرام الذهب  عيار 24 إلى 1389 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1215 جنيه.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  1041 جنيها، ، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 810 جنيهات.


أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  43185 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 9720 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,320,000 جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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