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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مصطفى بكري يدعو لـ تحريك سعر الفائدة في مصر.. وكورونا تقضي على 16 مليون شخص.. الانتهاء من استعدادات الانتخابات العمالية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار  
العاجلة التي تهم القراء، ونعرضها خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري يدعو لـ تحريك سعر الفائدة في مصر .. فيديو
حذر الإعلامي مصطفى بكري، من مخاطر كبيرة ستتعرض لها الدول النامية والناشئة.

وأضاف بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة  
المصرية عملت بنية تحتية كلفتها المليارات وتشريعية لجذب المستثمرين لكنه حاليا أصبح  
لديها بدائل أفضل.

 

وزير القوى العاملة: الانتهاء من استعدادات الانتخابات العمالية
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل فتح باب الترشح لـ 15 نقابة عمالية بدءا من  
بعد غد الأحد والإثنين، حيث تجرى فى مرحلتها الأولى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية،  
موجها الشكر لجميع مديرو مديريات بجميع محافظات الجمهورية لمواصلتهم العمل خلال  
إجازة العيد الفطر من أجل انهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات العمالية".

 

رابطة أبناء الصعيد تناشد الرئيس السيسي بالإفراج عن قانون المباني |فيديو
ناشد كمال عثمان مخلوف، نقيب الفلاحين ورئيس رابطة أبناء الصعيد، الرئيس عبدالفتاح السيسي،  بالإفراج عن قانون المباني.

 

مصطفى بكري: رغيف الخبز يكلف الدولة 90 قرشا ويباع بـ 5 فقط.. فيديو
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن رغيف الخبز يكلف الدولة اليوم 90 قرشا ويتم بيعه بـ 5  
قروش فقط.

وأضاف بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” عبر قناة “صدى البلد”، قائلا:" مصر دولة  
مستوردة، إزاى هـ نوفر العملة الصعبة لاستيراد الاحتياجات".

 

الصحة العالمية: جائحة كورونا تسببت في وفاة 16 مليون شخص خلال عامين
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل تصريح منظمة الصحة العالمية بأن  
جائحة كورونا تسببت في وفاة نحو 16 مليون شخص خلال عامين .

 

سادس حادث يستهدف يهودًا| مقتل إسرائيلي في هجوم فلسطيني بمدينة إلعاد ..فيديو
أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، إسرائيليون يقومون بتأبين أورين بن  
يفتاح من مدينة اللد، إثر مقتله خلال هجوم فلسطيني في مدينة إلعاد عن طريق الطعن وإطلاق  
النار.

 

مصرع 53 شخصا في انهيار مبنى بالصين يتكون من 8 طوابق.. شاهد
عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو رصد تفاصيل مصرع 53 شخصا في انهيار مبنى  
بالصين .

وأفادت محطة (سي.ٍسي.تي.في) التلفزيونية الرسمية في الصين اليوم الجمعة، أن 53 شخصا  
لقوا حتفهم عندما انهار مبنى سكني في مدينة تشاجغشا الأسبوع الماضي، وذلك بعد عمليات  
إنقاذ على مدى أيام.


محمد موسى : هو كل واحدة هتلبس التايجر أبو هشيمة هيتجوزها |فيديو
علق الإعلامي محمد موسى على خبر انفصال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن زوجته  
الفنانة ياسمين صبري.

وقال محمد موسى "إن تعليق "أبو هشيمة" على نبأ الانفصال أثار الجدل، فهل كان زواج أبو  
هشيمة من ياسمين صبري تجربة شاقة لدرجة يقول أنا لا أخسر أبدا، إما أن أربح أو أتعلم".

 

حزب التجمع : الهدف من الحوار الوطني بناء دولة ديمقراطية حديثة ..فيديو
رحب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن الدولة تشهد جمهورية جديدة.

 

بايدن: مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار.. فيديو
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن الرئيس الأمريكي بايدن أعلن عن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار.

 

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