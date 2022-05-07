قلوبنا معاكوا.. رسائل الجماهير للاعبي الأهلي قبل مباراة وفاق سطيف الجزائري

رصدت عدسة موقع "صدى البلد " رسائل جماهير النادي الاهلي قبل مباراتهم مع نادي وفاق سطيف الجزائري في دوري ابطال افريقيا اليوم السبت وتوقعاتهم من سوف يفوز بالمباراة .



قال محمد مؤمن أن لاعبي الاهلي منذ زمن وهم في الصدارة ولن يؤثر عليهم اي شيء ، و يتوقع أن نتيجة المباراة 2/1 لصالح الأهلي في مباراة الذهاب و 2/2 في مباراة العودة .

وأكمل عبدالله طه رغم أنه مشجع لنادي الزمالك لكنه يدعو لهم بالتوفيق والفوز بالكأس ال11، ويتوقع لهم الفوز بنتيجة 2/0 في مباراة الذهاب و تعادل 2/2 في مباراة العودة .

وأضافت صفاء موسى "قلبنا معاكو يا رجالة وخليكو اقويا وقلب مصر والدول العربية معاكوا " ، وقالت إنها تتوقع النتيجة 3/0 للأهلي .

وتابع مصطفى عطية إن شاء الله بالتوفيق والفوز بالكأس الكأس الثالث على التوالي، وتوقع لهم الفوز ب3/1 .

وقال محمد الشناوى أنه يتوقع لهم التوفيق والفوز بسهولة في المباراة وأن يكونوا تحت حسن ظن الجمهور، وتوقع أن تكون نتيجة المباراة 2/0 .

وعلق عليه أشرف مجدي أن نادي الاهلي لا يوجد له مثيل في افريقيا كلها وان الفوز من نصيبهم بالطبع بنتيجة 2/1 .