طريقة عمل خبز بالشوكولاتة واللوز لمحبي الحلويات

تقدم الشيف عظيمة حمدى طريقة عمل خبز بالشوكولاتة واللوز لمحبي الاسناكس والحلويات وبشكل يناسب المناسبات وأعياد الميلاد.



المقادير:



4 أكواب دقيق.

½ كوب زبيب.

¼ كوب زبد طري.

¼ كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

½ 1 كوب حليب دافئ.

2 بيضة.

¼ كوب رقائق الشوكولاتة.

2 ملعقة كبيرة لوز مقشر ومقطع من المنتصف. 2 ملعقة كبيرة زبد مذاب.

رشة ملح.



طريقة التحضير



في وعاء، ضعي الخميرة ونصف كمية السكر ونصف كمية الحليب، وقلبي جيدًا، ثم ضعيه في مكان دافئ ومظلم لمدة 15 دقيقة. في وعاء آخر، ضعي الدقيق وباقي السكر والزبيب والكاكاو والملح والزبد الطري والبيض، واعجني. أضيفي خليط الخميرة واعجني، ثم أضيفي باقي الحليب تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة. أضيفي رقائق الشوكولاتة واعجني، ثم غطي الوعاء بكيس واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة. سخني الفرن عند درجة حرارة 180. قسمي العجين إلى جزئين متساويين، ثم لفي كل جزء على شكل أسطوانة بطول 90 سم. لفي الأسطوانتين على شكل ضفيرة، ثم اغلقي طرفي الضفيرة لتكون على شكل دائرة. ضعي الضفيرة في صينية عليها ورق زبد، وغطيها بفوطة نظيفة لمدة 30 دقيقة. ادهني الوجه بالزبد المذاب، ثم رشي اللوز على الوجه. ضعي الصينية في الفرن لمدة 40 – 50 دقيقة، حتى يُصبح لونها ذهبيًا.