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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بنى سويف: 27 مليون جينه مساهمات مجتمعية لتحسين مستوى الخدمات والمرافق

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير ربع سنوي عن جهود وأنشطة عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال المشاركة في تقديم الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات والمرافق في العديد من القطاعات الحيوية ضمن جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية  بتوفير حياة كريمة  للمواطنين والفئات الأكثر احتياجا. 

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وتضمن التقرير، الذي أعدته نهي محمد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ، الإشارة إلى أن إجمالي المساهمات المجتمعية لعدد من مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات المركزية والمحلية" خلال أشهر يناير ، فبراير ومارس من العام الحالي 2022" قد بلغ أكثر من 27 مليون جنيه، حيث تضمنت قائمة الجمعيات التي قامت بتنفيذ أنشطة ومبادرات ومشروعات خلال تلك الفترة مؤسسات وجمعيات : مصر الخير،الأورمان ،نهضة بني سويف ،الكرمة، الهيئة القبطية الإنجيلية ، آيادي الخير ببني سليمان، الشابات المسلمات ، اكتفاء بالفشن، ، طريق الخير للتنمية بالفشن، الإخلاص القبطية للتنمية بالفشن. 

وتركزت أنشطة وجهود تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية في مختلف المجالات وقطاعات البنية الأساسية وتحسين مستوى المرافق والخدمات وتمويل المشروعات الصغيرة وتوفير الدعم والرعاية العينية والمادية والإغاثة وأعمال التكافل الاجتماعي وتقديم المساعدات والمواد الغذائية والرعاية الصحية،والتي شملت : مشروعات توليد الدخل ، توزيع بطاطين وملابس، وتأهيل وإعادة إعمار منازل ، وتجهيز عرائس أيتام ، ومصاريف دراسية ، ومستلزمات وأجهزة منزلية، وإغاثات طوارئ لمتضررين من السيول، ومد شبكات المياه، أجهزة تعويضية لذوي الهمم، قروض حسنة ، توزيع لحوم بلدي وأكشاك، وعمليات قلب، رعاية دور أيتام، توصيل صرف صحي ، وتوريد مستلزمات طبية ، وغيرها

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