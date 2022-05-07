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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الويفا يخصص 19.618 تذكرة لجماهير ليفربول في نهائي دورى الأبطال

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد وليفربول

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا تخصيص 19,618 تذكرة لجماهير ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية فى دوري أبطال أوروبا أمام نظيره فريق ريال مدريد الإسباني.

 

وتأهل فريق الريدز تحت قيادة الألماني يورجن كلوب على حساب فياريال الإسباني فيما بلغ الفريق الملكي إلى المباراة النهائية بعدما أطاح بفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في نصف النهائى.

 

ومن المقرر أن يقام لقاء ليفربول وريال مدريد فى إطار نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري على ملعب ستاد فرنسا والذي يسع إلى اكثر من 80 ألف متفرج.

 

تصريحات نارية 

يذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أكد أنه لا يفكر “حاليا” في مواجهة ريال مدريد المقرر لها يوم 28 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وتوتنهام: "لا أفكر في مواجهة ريال مدريد في الوقت الحالي، سنبدأ العمل على نهائي دوري أبطال أوروبا في الفترة من 22 لـ 28 من الشهر الجاري، وليس قبل ذلك".

 

وعن إقصاء مانشستر سيتي على يد ريال مدريد، أجاب كلوب: "مانشستر سيتي عانى من سوء توفيق أمام ريال مدريد، لكن ما فعه الريال كان رائعا، إذا نجحت في الفوز على باريس سام جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي فأنت تستحق التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا".

 

وأضاف: "ما حدث لـ مانشستر سيتي كان قاسيا، لقد عشت مثل هذه الليالي، إنه أمرا ليس رائعا، ولكن أعتقد أنهم جاهزون لمواجهة نوكاسل رغم ما حدث".

 

واختتم: "عندما خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 2018، كنت أتمنى أن ألعب النهائي المقبل ضد ريال مدريد، ولكننا واجهنا توتنهام في مدريد، يبدو أنه مصيرنا".

 

وحجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني 2-0 ذهابا و 3-2 إيابا.

 

في المقابل تأهل فريق ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

وتقام مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 28 مايو الجاري، في تمام التاسعة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب  دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية “باريس" وتنقل عبر شبكة بي إن سبورتس.

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