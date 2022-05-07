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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المحصول راح.. السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض زراعية، يُشون بها محصول القمح، بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بأرض زراعية دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بقطعة أرض زراعية مساحتها قيراط، مشون بها محصول القمح مِلك المدعو (نشأت خ ا- 35 سنة- مزارع- ويقيم دائرة المركز)، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى إلقاء أحد المارة عُقب سيجارة مشتعل، دون قصد منه، مُضيفًا بإحتراق المحصول، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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