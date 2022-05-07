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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد غيابه عن مباراة وفاق سطيف.. عمرو السولية: الحمدلله على كل شيء

صدى البلد

علق عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن غيابه عن مباراة وفاق سطيف .

وكتب عمرو السولية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الحمد لله على كل شيء

بدون السولية وعبد المنعم.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف

صدمة لجماهير القلعة الحمراء.. عمرو السولية خارج حسابات الأهلي أمام وفاق سطيف

 

وبات عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خارج حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني أمام وفاق سطيف الجزائري المقرر لها مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وتغيب السولية ومحمد عبدالمنعم عن مران الفريق الأحمر الأخير الذي أقيم بإستاد مختار التتش بداعي الإصابة .

 

وأدي عمرو السولية، تدريبات استشفائية على هامش  التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت عصر امس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن الجهاز الفني فضل خوض السولية بعض التدريبات الاستشفائية في مران امس، مشيرا إلى أن اللاعب أجرى بعض الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالته، و إمكانية لحاقه بمباراة وفاق سطيف الجزائري المحدد لها مساء غدٍ.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب الأهليWE السلام، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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