خبرx ترند ....اختراق حساب هيدي كرم.. رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. عمرو السولية يعلق على غيابه عن مباراة وفاق سطيف

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية :

بعد غيابه عن مباراة وفاق سطيف.. عمرو السولية: الحمدلله على كل شيء

علق عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن غيابه عن مباراة وفاق سطيف .

دي مش صفحتي.. هيدي كرم تعلن عن اختراق حسابها

أعلنت الفنانة هيدي كرم عن اختراق صفحتها عبر فيسبوك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت هيدي كرم صورة لحسابها المفبرك و علقت قائلة: دي مش صفحتي، أرجوكم تعملوا ريبورت عنها .

ستكون دائمًا حب حياتي.. رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

احتفلت الفنانة رزان المغربي ، بعيد ميلاد زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

ونشرت رزان مغربي صورة لها برفقة زوجها وعلقت قائلة : إلى رفيقي ، في عيد ميلادك ، أريد أن أتمنى لك حياة مليئة بالضحك والسعادة، ستكون دائمًا حب حياتي وعظمتنا الخلفية أنا والأمير رام إلى الأبد وأكثر، عيد ميلاد سعيد حبيبي.

على الشاطئ.. نرمين الفقى تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها صورة جديدة من عطلتها الصيفية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت نيرمين الفقي، بإطلالة جذابة بالكاجوال على الشاطئ ، مما حازت على إعجاب متابعيها.