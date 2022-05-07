اليوم.. انطلاق امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والفني بشمال سيناء

تنطلق امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والفني بشمال سيناء اليوم السبت بمختلف الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.. حيث تنطلق امتحانات المرحلة الابتدائية "العام والرسمي" للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، لمحافظة شمال سيناء والتي تستمر على مدار 5 أيام بداية من يوم السبت الموافق 8 حتى 12 مايو الجاري.

الثالث الإعدادي



وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن امتحانات المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني "العام والرسمي " تبدأ السبت، على أن تستمر امتحانات الصف الأول حتى يوم الخميس الموافق 12 مايو، كما تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 14 مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 19 مايو لمدة 6 أيام.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن امتحانات المرحلة الثانوية الفنية تنطلق ايضا اليوم السبت الموافق 7 مايو وتنتهي يوم الإثنين الموافق 16 مايو الجاري، كما ستنطلق امتحانات الصم وضعاف السمع للصف الأول المهني، السبت، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري.



كما سيتم الدفع بسيارة أتوبيس لنقل طلاب المدارس إلى لجان الامتحانات بالمجان، من مدينة (الحسنة) إلى مدينة نخل تسهيلا وتيسيرا على الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويتحرك الاتوبيس الساعة السابعة صباحا اعتبارا من اليوم السبت من أمام مجلس مدينة الحسنة.