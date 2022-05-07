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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء امتحانات النصف الدراسى الثانى بمدارس الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

بدأت، اليوم السبت، بمحافظة الدقهلية امتحانات الفصل الدراسي الثانى. 

وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جاهزية 3600 مدرسة بالمحافظة، استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022.

وقال عبد الرؤوف، إنه تم اتخاذ إجراءات النظافة والتعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، مشددا على ضرورة التهوية الجيدة للجان  الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأوضح أنه تم التشديد على تحقيق الانضباط والانتظام داخل جميع اللجان، وتنفيذ التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع الغش بجميع سبله، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان للطلبة والملاحظين.

وأضاف فى بيان صادر أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولا بأول، لتكون على تواصل مستمر معها للوقوف على كل الأحداث التي تتم داخل جميع اللجان. 

وأكد أنه تم التنبيه على مديري الإدارات بضرورة متابعة اللجان الامتحانية.

وذكر عبد الرؤوف أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين التعليم ومديرية أمن الدقهلية، لتأمين سير الامتحانات من الخارج، كما تم عقد بروتوكول تعاون مع الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان الامتحانية.

الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الإجراءات الاحترازية مدارس الصحة

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