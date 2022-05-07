العثور على جثة شاب داخل سيارته بإحدى مناطق الدقهلية

عثر أحد أهالي منطقة توريل الجديدة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية علي جثة شاب متوفي داخل سيارتة بعدما أصيب بنوبة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة ببلاغ أهالي منطقة توريل بعثورهم علي شخص داخل سيارة جثة هامدة بالمنطقة المطلة علي النيل.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وسيارة الإسعاف الي مكان البلاغ و تبين ان سيارة متوقفة أمام النيل وبداخلها شخص يدعي "محمد فؤاد"، 32عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة متوفي بداخلها.

وأكد تقرير مفتش الصحة ان سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجئة أدت الي هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وتم انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.