عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باشاك شهير ضد جالاتا سراي| صدام مصري بين تريزيجيه ومصطفى محمد في الدورى التركي

تريزيجيه
تريزيجيه

يستضيف فريق باشاك شهير منافسه جالاتا سراي اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال36 من بطولة الدورى التركي. 


وتعد المواجهة مصرية خالصة بين محمود تريزيجيه المحترف ضمن صفوف فريق باشاك شهير ومنافسه مصطفي محمد لاعب فريق جالاتا سراي.

ويسعي فريق جالاتا سراي " مصطفي محمد " في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد الخسارة امام فريق سيفاس سبور بنتيجة 3-2 في الجولة السابقة.

ولعب مصطفي محمد رفقة جالاتا سراي 24 مباراة خلال الموسم الحاليا حيث سجل 6 أهداف وصنع 3 لزملاءه.

ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 47 نقطة بينما يحتل فريق باشاك شهير المركز الرابع برصيد 60 نقطة .

بينما يحاول فريق باشاك شهير مواصلة الانتصارات بعد الفوز علي قاسم باشا بنتيجة 3-2 في الجولة السابقة.

ولعب تريزيجيه المعار لفريق باشاك شهير قادما من نادي استون فيلا الانجليزي - 6 أشهر -  9 مباريات وسجل 5 أهداف وصنع اثنين. 

باشاك شهير جالاتا سراي الدوري التركي تريزيجيه مصطفي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

ترشيحاتنا

امتحانات أبنائنا في الخارج|إشادات بسهولة العربي وكفاءة المنصة الإلكترونية في دول مختلفة 

باشاك شهير ضد جالاتا سراي| صدام مصري بين تريزيجيه ومصطفى محمد في الدورى التركي

مصدر : لن يتم تعديل أسعار وحدات سكن ودار مصر وجنة في الطرح الجديد

العراق..وباء جديد ينتشر فى البلاد وتسجيل 8 وفيات و40 إصابة خلال أيام

من 7 صباحا لـ 11 مساء.. بدء تطبيق المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة

تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي يعرضك للحبس 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

فيديو

زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ