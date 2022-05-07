باشاك شهير ضد جالاتا سراي| صدام مصري بين تريزيجيه ومصطفى محمد في الدورى التركي

يستضيف فريق باشاك شهير منافسه جالاتا سراي اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال36 من بطولة الدورى التركي.



وتعد المواجهة مصرية خالصة بين محمود تريزيجيه المحترف ضمن صفوف فريق باشاك شهير ومنافسه مصطفي محمد لاعب فريق جالاتا سراي.

ويسعي فريق جالاتا سراي " مصطفي محمد " في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد الخسارة امام فريق سيفاس سبور بنتيجة 3-2 في الجولة السابقة.

ولعب مصطفي محمد رفقة جالاتا سراي 24 مباراة خلال الموسم الحاليا حيث سجل 6 أهداف وصنع 3 لزملاءه.

ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 47 نقطة بينما يحتل فريق باشاك شهير المركز الرابع برصيد 60 نقطة .

بينما يحاول فريق باشاك شهير مواصلة الانتصارات بعد الفوز علي قاسم باشا بنتيجة 3-2 في الجولة السابقة.

ولعب تريزيجيه المعار لفريق باشاك شهير قادما من نادي استون فيلا الانجليزي - 6 أشهر - 9 مباريات وسجل 5 أهداف وصنع اثنين.