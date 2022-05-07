فتح مسجد السيد البدوي بطنطا بحالته الطبيعية ابتداء من اليوم وباقي المحافظة غدا

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه سيتم فتح مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا أمام المصلين والزائرين اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت إلى ما بعد صلاة العشاء.



كما أضاف وزير الأوقاف أن باقي المقامات بمحافظة الغربية سيتم فتحها ابتداء من غد الأحد.



كانت وزارة الأوقاف المصرية قد قررت نهاية الأسبوع الماضي العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءا من الأحد القادم ٧ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٨ مايو ٢٠٢٢ م وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن .