تجديد حبس المتهم بقتل زوجته محفظة القرٱن الكريم 15 يوما بقطور

أعطي المستشار عماد سالم ، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم ، توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز قطور، بتجديد حبس الزوج المتهم بقتل زوجته محفظة القرٱن الكريم 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، لارتكابه واقعة القتل والشروع في توثيق يديها، وتكميم فمها بشريط لاصق، ودفنها في حظيرة المواشي، بجوار منزل بقرية بلتاج.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد، بورد بلاغ، من شخص يدعي "ابراهيم ال"، ويبلغ من العمر 43 سنة ويعمل مزارع، بتغيب زوجته عن منزلها منذ أسبوع، وقامت بسرقة الذهب الخاص بهم.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت قيادة اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة، وتبين قيام الزوج ويدعي "ابراهيم ال"، ويبلغ من العمر 43 عاما ويعمل مزارع، بقتل زوجته وتدعي "تهاني. ال" وتبلغ من العمر 40 سنة وتعمل مدرسة في المعهد الديني بذات القرية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق ، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرتها .

جدير بالذكر أن تشييع جثمان الزوجه الضحية خلال الساعات الأخيرة، جاء في مشهد جنائزي مهيب ٱوجع قلوب ٱسر وعائلات القرية .