زعيم طالبان يأمر بإلزام النساء ارتداء البرقع في الأماكن العامة بأفغانستان

أمر القائد الأعلى لحركة طالبان الأفغانية، هبة الله أخوند زاده، اليوم السبت، النساء في أفغانستان بارتداء البرقع في الأماكن العامة، في أحد أكثر القيود صرامة التي تفرض على النساء منذ سيطرة الحركة على الحكم في أفغانستان العام الماضي.

وجاء في مرسوم صادر عن أخوند زاده ، نشرته سلطات حركة طالبان في كابل: "ينبغي عليهن وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع) تماشياً مع التقاليد".

يأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع من طلب مسؤولين في حركة طالبان في هرات من المدرّبين في مدارس تعليم قيادة السيارات بالتوقف عن إصدار تراخيص للنساء، بحسب ما أكد متخصصون في المجال لوكالة "فرانس برس".

وقال مدير معهد إدارة المرور في هرات، جان آغا أشاكزاي، الذي يشرف على مدارس تعليم القيادة: "تلقينا تعليمات شفهية بعدم إصدار تراخيص قيادة للنساء، لكن لم نتلق تعليمات بمنع النساء من القيادة في المدينة".

وقد امتنعت طالبان إلى حد كبير عن إصدار مراسيم وطنية مكتوبة، وتركت للسلطات المحلية إصدار مراسيمها الخاصة، في بعض الأحيان شفهياً.