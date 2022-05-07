تنصيب إيمانويل ماكرون لفترة رئاسية ثانية.. شاهد

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا عن بدء مراسم تنصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة رئاسية ثانية.

وفي سياق آخر: صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي توجه بالتهنئة للرئيس الفرنسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة.

وأكد ما توليه مصر من أهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا على مختلف الأصعدة، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.



