بإطلالة أنيقة..نيللي كريم تتصدر غلاف إحدى المجلات..شاهد

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصحبة زوجها فى أحدث ظهور لهما.



وظهرت نيللي بفستان أبرز رشاقتها، وهي متصدرة غلاف احدي المجلات العربية، ونالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن الفنانة نيللي كريم، عبّرت عن سعادتها بنجاح مسلسلها “فاتن أمل حربي” الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني.

وقالت نيللي كريم، في لقاء لبرنامج “التاسعة هذا المساء”: انا لم أخف من تقديم الدور، هناك شركة إنتاج مسؤولة عن النص الذي تقدمه، وكاتب محترم ومراجعة للنص، لكن انا مكنتش فاكرة انه هيحصل الجدل ده كله".