ماكرون : فرنسا تكتب التاريخ بحبر عالمى وتعبر دائما عن أفضل ما لديها

عبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن شعوره بالإمتنان للشعب الفرنسى وعلينا بالمشاركة والعمل دون ملل من خلال دفة واحدة ومواجهة التحديات ، منوها ان العمل لا يعنى فقط إدارة البلاد ولكن الاستمرار فى الإصلاحات ومشاركة جميع الأطراف فى هذه العملية التشاركية .

وأكد " ماكرون " ، خلال كلمته بمؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أنه يجب أن لا نتناسى المسئوليات ولكن لابد من مشاركة الحكومة ، البرلمان ، الهيئات والتخطيط والإصلاح والإشراف وهو على يقين أن بلاده تنفذ طموحات كبرى فى كافة مجالات الدولة الفرنسية ، وفرنسا تعبر عن أفضل ما لديها ونأتى لنكتب التاريخ بحبر عالمى ونتحلى بالشجاعة .