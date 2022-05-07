عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حماية المستهلك السابق: الدولة تتخذ إجراءات استباقية لضبط الأسعار بالأسواق |فيديو

الدكتور راضي عبد
الدكتور راضي عبد العاطي ، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق

قال الدكتور راضي عبد العاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن الدولة المصرية تعد جزءا من النظام العالمي المتأثر بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الاقتصادية السلبية، منوها إلى أنها تحركت بشكل جيد في ضبط الأسواق، ومواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تلك التداعيات العالمية.

وأضاف الدكتور راضي عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على فضائية "المصرية"، أن مصر كان لها السبق في عدد من الإجراءات الاقتصادية التي لقت صدى إيجابيا في العالم الدولي، سواء كانت إجراءات رقابية أو إجراءات لوجستية لدعم المواطن.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن من ضمن الإجراءات التي عملت عليها الدول في ضبط الأسواق هي تقليل عدد الوسطاء المسئولين عن توصيل السلع للمواطنين، وبالتالي القضاء على زيادة الأسعار غير المبررة، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من التجار استغلوا الأزمة الحالية في رفع أسعار بعض السلع.

ولفت "عبد العاطي" إلى أن القانون ينظم حركة البيع والشراء بين التاجر والمواطن، والتاجر الأمين هو من يقف مع الدولة في ظل الأزمة، ويتجه لتخفيض هامش الربح، ولا يستغل الأزمة. 

وذكر أن العربات المتنقلة التي وفرتها الدولة ساهمت في تقليل الأسعار بشكل كبير .

وأكد "عبد العاطي" أن الدولة تعمل بفكر استراتيجي في مواجهة الأزمة، وكان لها رد فهل غير عادي في ضبط الأسواق، وتوفير السلع.

حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك السابق توك شو ضبط الاسواق برنامج صباحنا مصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

ترشيحاتنا

دفاع كريم الهوارى بعد التنازل: أسر الضحايا اعتبروا المتهم ابنهم

هل يجوز الجمع بين صيام شوال وقضاء أيام فائتة ؟ الأزهر يرد

عقب وفاة 5 أطفال.. الولايات المتحدة تجري تحقيقا عاجلا في ظهور إلتهاب كبدي غامض

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

بعد خوف ورعب الأهالي .. القصة الكاملة لظهور كائن غريب بالإسماعيلية

المؤتمر الـ27 لإعلام القاهرة يناقش تحديات خطط التنمية المستدامة.. 29 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

رسائل نووية جديدة من بوتين.. طائرة يوم القيامة تحلق فوق موسكو

شاهد | لحظة اعتداء متطرف على مسجد ومحاولة إحراقه بـ أمريكا

كيف تؤثر التغيرات المناخية على الهند والعراق؟.. فيديو جراف

زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ