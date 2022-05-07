رئيس حماية المستهلك السابق: الدولة تتخذ إجراءات استباقية لضبط الأسعار بالأسواق |فيديو

قال الدكتور راضي عبد العاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن الدولة المصرية تعد جزءا من النظام العالمي المتأثر بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الاقتصادية السلبية، منوها إلى أنها تحركت بشكل جيد في ضبط الأسواق، ومواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تلك التداعيات العالمية.

وأضاف الدكتور راضي عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على فضائية "المصرية"، أن مصر كان لها السبق في عدد من الإجراءات الاقتصادية التي لقت صدى إيجابيا في العالم الدولي، سواء كانت إجراءات رقابية أو إجراءات لوجستية لدعم المواطن.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن من ضمن الإجراءات التي عملت عليها الدول في ضبط الأسواق هي تقليل عدد الوسطاء المسئولين عن توصيل السلع للمواطنين، وبالتالي القضاء على زيادة الأسعار غير المبررة، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من التجار استغلوا الأزمة الحالية في رفع أسعار بعض السلع.

ولفت "عبد العاطي" إلى أن القانون ينظم حركة البيع والشراء بين التاجر والمواطن، والتاجر الأمين هو من يقف مع الدولة في ظل الأزمة، ويتجه لتخفيض هامش الربح، ولا يستغل الأزمة.

وذكر أن العربات المتنقلة التي وفرتها الدولة ساهمت في تقليل الأسعار بشكل كبير .

وأكد "عبد العاطي" أن الدولة تعمل بفكر استراتيجي في مواجهة الأزمة، وكان لها رد فهل غير عادي في ضبط الأسواق، وتوفير السلع.