سعيد بدر: ملتقى مدينتى يجتمع فيه أهم النحاتين على مستوى العالم

صرح الدكتور سعيد بدر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة اسكندرية، أن ملتقى مدينتى يجتمع فيه أهم النحاتين على مستوى العالم لافتا إلى أن نتاج الأعمال الفنية تتزين بها ميادين مدينتى لتزيذها رونقا وجمالا .

واضاف أن مدينتى تميزت بوجود هذا النشاط الثقافى العالمى الذى نجح فى تحقيق تبادل ابداعى فى فن النحت بين الدول المختلفة .

واشار الى ان الملتقى شهد مشاركة مجموعة من اهم النحاتين على مستوى العالم من دول مختلفى مثل تركيا واوكرانيا والسودان وروسيا وغيره .

وقال ان ملتقى مدينتى يشهد تنظيم ورشة عمل للشباب الخريج لكى يضيف الى خبراته ويثقلها .