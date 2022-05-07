بسبب السرعة الزائدة.. إصابة طفلين صدمتهما سيارة بمنطقة سوق الجملة بطنطا

شهدت منطقة سوق الجملة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، إصابة طفلين حال عبورهما الطريق الزراعي "القاهرة _ الإسكندرية " بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية.

وتم نقل الطفلين إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق.

ووصل عدد من القيادات الأمنية وبرفقتها قوة أمنية من شرطة النجدة إلي موقع الحادث .

كما تم الدفع بسيارتي إسعاف وتبين إصابة طفلين في الصف الثالث الإعدادي بكسور خطيرة وسحجات وكدمات ونزيف في المخ وهما مقيمين بقرية برما بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية وجرى نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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