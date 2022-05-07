برلماني: لجنة العفو الرئاسى أصابت الإخوان بالهوس والجنون

أكد النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب أن لجنة العفو الرئاسى التى أعيد تشكيلها مؤخراً اصابت جماعة الإخوان الارهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات التى خرجت من رحم هذه الجماعة بالهوس والجنون مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك الهجوم الشرس وغير المبرر التى قامت بها الآلة الاعلامية لهذه الجماعات الارهابية والتكفيرية ضد لجنة العفو الرئاسى والتشكيك في نواياها وإطلاق شائعات ومعلومات كاذبة عن من سيتم العفو عنهم.

وقال " العمدة " فى بيان له أصدره اليوم إن أي عدد يتم الإفراج عنه مهما كان هو مكسب كبير وحقيقي وانتصار يدخل السعادة والسرور عمن من يتم الافراج عنهم ومكسب لأسرهم والشعب المصرى كله مؤكداً أن الواقع العملى أكد حرص اللجنة على أن تعمل بكل جدية وحيادية حتى يتم العفو وإخلاء سبيل عن كل من لم تتلوث يديه بدماء مصرية، أو يستخدم العنف في نشاطه السياسي.

وقال النائب عصام العمدة إن الرأى العام المصرى اصبح على وعى وادراك كاملين بالأهداف الخبيثة والشيطانية للجماعات الارهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الارهابية فالجميع يعلم أن هذا الهجوم مبرر جدا من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم الهاربين في بالخارج والذين يتاجرون بملف المحبوسين ويجمعون ملايين الدولارات من التبرعات تحت مزاعم الإنفاق على المحبوسين وأسرهم وهو ما لا يحدث في الواقع عَلِى الإطلاق مؤكداً أن العالم كله يعى جيداً أن جميع المحبوسين فى مصر يتمتعون بجميع حقوقهم طبقاً لنصوص الدستور والقوانين المصرية.