خبير اقتصادي: رغبة الدول بالخروج عن النظام المصرفي الأمريكى سبب زيادة الأسعار

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار عالمياً يرجع لفترة الركود والغلق فى فترة كورونا وليس الحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أنه فور عودة الحياة لطبيعتها يحدث عجز بين المواد المتوافرة والمطلوب.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات له، أن شركات البترول وشركات الشحن العالمية من أكثر القطاعات تأثرا خلال جائحة كورونا، فالبتالى تحاول تعويض الخسائر التى لحقت بها خلال تلك الفترة بزيادة الأسعار ، مما أثر على أسعار المنتجات عالمياً.

وأشار إلى أن السبب فى الأزمة الاقتصادية العالمية الآن وزيادة أسعار الدولار هو التضخم الدولارى وطباعة الدولار دون غطاء، بالإضافة إلى رغبة الصين وروسيا فى الخروج عن النظام المصرفي الأمريكى.