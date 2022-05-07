خبير : أمريكا رفعت الفائدة لتحسين جودة الدولار والحد من مؤشرات التضخم

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن قرار رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة صرح فى بداية العام الجارى بوجود مؤشرين هامين، أولهما التضخم فى الحركة الشرائية وتراجع قيمة الدولار، والتى تستلزم رفع أسعار الفائدة 6 مرات على مدار العام الحالى.

وأضاف "بدرة"، خلال استضافته ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن رفع سعر الفائدة يهدف لجمع الأموال من الأسواق، والتى تقدر فى أمريكا بإجمالى 3 تريليون : 6 تريليون فى الداخل الأمريكى والأسواق، والتى بدأت وتيرتها منذ عهد الرئيس الامريكى ترامب عندما دخل حرب صينية أمريكية والتى سميت "الحرب التجارية" لتحريك السوق الأمريكية.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أثرت على سلاسل التوريد والإمداد بقطاعات الغيار ، والقمح، والبترول، والتى أثرت بدورها على السياسة النقدية، وهو الذى دفع الرئيس الأمريكى الحالى بايدن لرفع أسعار الفائدة لتحسين جودة الدولار والحد من مؤشرات التضخم .