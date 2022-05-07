جيهان فؤاد أول سيدة ترأس منطقة الشرقية للكرة الطائرة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة "ياسر قمر" رئيس الاتحاد، قراراً بتعيين الدكتورة "جيهان محمد فؤاد" أستاذ تدريب الكرة الطائرة بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق، رئيساً لفرع الاتحاد المصري للكرة الطائرة بمحافظة الشرقية "منطقة الشرقية للكرة الطائرة" لتكون أول سيدة علي مستوي الجمهورية رئيساً لمنطقة رياضية للألعاب الجماعية.

يأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة فروع الاتحاد المصري للكرة الطائرة بما يواكب أهداف الاتحاد من النهوض بالكرة الطائرة وتوفير كل سبل الدعم للمحافظات كما تضمن القرار، تكليف الدكتورة "جيهان فؤاد" بتشكيل مجلس إدارة جديد للمنطقة، وإعداد خطة مقترحة للنهوض بلعبة الكرة الطائرة داخل محافظة الشرقية، وتقديم خطة أخري للتواصل والتنسيق مع الأندية ومتابعة أدائها في المسابقات.

الجدير بالذكر أن الدكتورة "جيهان فؤاد" من الخبراء في المجال الرياضي ولها العديد من الأبحاث والمراجع العلمية التي يتم تدريسها في الجامعات المصرية والعربية ومن المعروف عنها الكفاءة والالتزام والجدية في العمل.