الري: ظاهرة تآكل الشواطئ طبيعية وليس بها أي خطر

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن ظاهرة نحر الشواطئ تحدث بشكل طبيعي، وما هي إلا تآكل لساحل النهر، منوها بأن التآكل ظاهرة طبيعية ولكن نتيجة التغيرات المناخية أصبحت أكثر قوة.

وأضاف "محمد غانم" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية تجعل تأكل البحر أكثر قوة وانتشارا وتأثيرا، منوها بأن الظاهرة وتأثيراتها أصبحت أكثر ظهورا وقوة في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأوضح أنه يتم إجراء دراسات بحثية وفنية للأماكن لحمايتها من حدوث التآكل، من خلال وضع بلوكات خرسانية منظمة، لحماية المنطقة الساحلية وتقليل أضرار الأمواج.

واسترسل أن جهود الدولة لمنع تآكل الساحل تساهم في حماية الثروات السمكية والبيئة البحرية.



