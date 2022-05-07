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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شروط التقديم والحصول على وحدة بالطرح الثامن لـ بيت الوطن

صدى البلد

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  لطرح جديد بالمرحلة الثامنة، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، يشمل الطرح، قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، ومقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية.

و يتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.

وتتضمن المرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، أيضاً، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (أبراج العلمين الشاطئية "North Edge" - داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - الرحاب ومدينتي - JANNA - الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية، فى (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة) وغيرها.

وتتضمن الشروط العامة للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الثامن لمشروع بيت الوطن، أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، وفى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير، ويتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي بسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويا، ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.

وزارة الاسكان العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية

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