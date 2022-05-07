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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقف محرج جديد لبايدن.. الرئيس الأمريكي تائه ويسأل عن الطريق.. فيديو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو مشتت ويسأل الحاضرين "أين الطريق؟"، أثناء زيارته لأحد المصانع في الولايات المتحدة.

وقال رواد التواصل الاجتماعي بسخرية على ارتباك الرئيس الأمريكي: "رئيس العالم الحر يتساءل إلى أين يذهب".

وظهر الرئيس بايدن في مقطع الفيديو أثناء زيارته في جولة تفقدية لأحد المصانع في إحدى الولايات، وظهر في حالة ارتباك متسائلا عن الطريق، ليقوم مساعدوه والمجتمعون بإرشاده.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها بايدن ضائعا، فقد انتشر موخرا مقطع فيديو له في أحد مؤتمراته الصحفية وهو "يمد يده ليصافح لا أحد" ليعي بعد قليل أنه بمفرده المتحدث في المؤتمر أمام المحتشدين.

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