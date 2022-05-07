حسام الخولي: الإخوان لم تكن تؤمن بمفهوم الوطن ومحاولاتها للسيطرة على الدولة فشلت

قال النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن فترة الحكم الإخوان شهدت محاولات مستمية وممارسات غير شرعية للسيطرة على مفاصل الدولة، وكان هذا واضحًا من خلال تولي عناصر الإخوان لمناصب قيادية هامة في الدولة، على الرغم من أنهم لا يصلحون لتقلد تلك المناصب.

وأضاف المهندس حسام الخولي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن مشكلة الإخوان أنها لم تكن تؤمن بمبدأ وجود دولة أو وطن، وهذا كان يتنافى مع طبيعة الدولة المصرية التي قامت على المؤسسية، مشيرًا إلى أن التناغم لم يحدث بين الدولة المصرية وبين أهداف الجماعة التي بيتت نيتها منذ اليوم الأول لوصولها الحكم، في السيطرة على الدولة والانفراد وحدها بالحكم رغبة في تنفيذ مخططها الدولي.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الإخوان بهذا المفهوم لم يكونوا الأجدر وما كانوا على قدر مسؤولية الحكم، والدليل على ذلك عندما وصفهم وزير خارجية إحدى الدول بأن "آخرهم يحكموا دكان"، لافتا إلى أن هذا دليل على أنهم أتوا عن طريق الخطأ.

وأضاف النائب: على المستوى الاقتصادي، لم يكن أيضا لدى جماعة الإخوان خطة واضحة لتطوير الأوضاع الاقتصادية، خاصة وأن مصر بلد نامية تعاني من مشاكل اقتصادية كبير على مدار العقود الماضية، وهذا كان يحتاج لخبرات وقرارات جريئة يمكن من خلالها النجاح في تحسين الوضع الاقتصادي.

الثورة على الإخوان

واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلا: لكن لُطفًا بهذا البلد، أوجد الله رجال استطاعوا التصدي لتلك المحاولات الوضيعة من قبل الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة، كما أن الشعب لم يحتمل ممارسات الجماعة وسياستهم الفاشلة في إدارة الدولة، ليتم إزاحتها عن الحكم بعد عام واحد فقط من توليها.