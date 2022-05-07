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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يضم 33 عارض

جناح مصري على 600 متر في الملتقي العربي للسياحة والسفر بدبي.. بعد غد

الجناح المصري
الجناح المصري

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات الملتقى العربي للسياحة والسفر (ATM) والذي سيُعقد بإمارة دبي في الإمارات خلال الفترة من ٩ وحتى ١٢ مايو الجاري.

 

ومن المقرر أن يترأس الوفد المصرى المشارك في الملتقى، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث سيعقد عدداً من اللقاءات المهنية مع ممثلى كبرى منظمى الرحلات ورؤساء سلاسل الفنادق الكبرى ومديري شركات الطيران وأهم متخذى القرار في صناعة السياحة والسفر، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين وتعزيز الحركة السياحة الوافدة لمصر.

 

كما سيجرى بعض اللقاءات الإعلامية مع ممثلي المجلات والصحف السياحية المتخصصة في مجال السياحة وبعض القنوات التليفزيون.

 

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن مشاركة الوزارة في هذا الملتقى تأتي في إطار حرصها على التواجد فى كل المحافل والتجمعات السياحية المهنية والمتخصصة العالمية، كما تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالسوق العربي الذي يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، واستمرارا للجهود المبذولة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها السوق العربي.

 

وأشار ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، أن الجناح المصري المشارك في الملتقى تبلغ مساحته ٦٠٠ مترا ويضم حوالى ٣٣ عارض من شركات السياحة وسلاسل الفنادق الكبرى المصرية. 

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي atm دبي عمرو القاضي منظمى الرحلات

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