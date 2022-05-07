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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الوداد يتقدم على بترو أتليتكو 2-0 في الشوط الأول

الوداد
الوداد

انتهت أحداث الشوط الأول، بتقدم فريق الوداد المغربي على منافسه بترو أتليتكو بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب 11 نوفمبر بـ أنجولا ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول لفريق الوداد المغربي في الدقيقة 17 بخطأ من مدافع بترو أتليتكو ازول الذي سجل الكرة في مرماه.

وأضاف الهدف الثاني لـ الوداد يحيي جيران بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس فريق بترو أتليتكو قبل نهاية الشوط الاول . 

واستحوذ فريق بترو أتليتكو علي الكرة بنسبة 65 % مقابل 35 % لصالح الوداد.

وعلي الرغم من استحواذ فريق بترو أتليتكو فإنه لم يشكل أى خطورة علي مرمي الوداد الذي يتحول سريعا لوضعية الدفاع بـ 10 لاعبين . 

وسدد فريق بترو أتليتكو 5 كرات جميعهم خارج المرمي ، في المقابل سدد فريق الوداد كرتين فقط وجاء منهم الهدفين . 

تشكيل الوداد لمواجهة بترو أتلتيكو كالتالي:


حراسة المرمى : أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع : أيوب العملود - أشرف داري - محمد فرحان - يحيى عطية الله.

خط الوسط : يحيى جبران - أنس السرغات - أيمن الحسوني.

خط الهجوم : بديع أووك - زهير المترجي - مبينزا.

ويسعى الوداد المغربي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام بترو أتلتيكو، تسهل من مهمته في لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل، في الدار البيضاء.

ويلتقي اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري، في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام.

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