برلماني: نسعى لإقرار حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات

قال النائب أحمد سمير ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الفترة المقبلة سوف تشهد مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالملف الاستثماري توفير حوافز للقطاع، خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل جاهدًا للوقوف إلى جانب الحكومة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف النائب أحمد سمير، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو ، يمكن فقط أن تتم تخفيف آثارها عبر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق المنتج المحلي، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلية، مع وجود فائض للتصدير وتوفير العملة الصعبة.

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية كلفت بمجموعة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية المهمة التي من شأنها دفع عجلة الإنتاج وتحسين المنتج المحلي، من بينها تكليف الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.

وتابع: إضافة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهذه من أهم القرارات التي تم اتخاذها الفترة الماضية، لأن الحكومة لوحدها لن تستطيع تنفيذ كل المشروعات، مضيفا: كما أن إشراك القطاع الخاص سوف يعمل على زيادة معدلات النمو بصورة كبيرة.