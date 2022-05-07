حريق في أحد مباني جامعة العريش دون خسائر بشرية

اندلع حريق مفاجيء في أحد المباني بجامعة العريش في شمال سيناء، وتم إخطار الحماية المدنية التي سارعت إلي مكان البلاغ للتعامل مع الحريق، قبل أن يمتد إلي باقي المبني المكون من ٤ أدوار.

الدور الأول

وقال شهود العيان، أنهم شاهدوا النيران تشتعل في الدور الأول من أحد المباني بالحرم الجامعي بضاحية السلام، مع تصاعد دخان من إحدي شرفات المبني.

وعلي الفور تم إخطار أجهزة الحماية المدنية حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء، إلي مكان الحريق، وتم التعامل مع النيران حتي تم إخمادها دون وقوع أضرار بشرية.

وتبين من المعاينة الظاهرية أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي داخل إحدي الغرف بالمبنى المكون من ٤ طوابق.



وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم، وذلك لمعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات الناجمة عن الحريق.



وطمأنت إدارة الجامعة، أولياء الأمور بأنه تم السيطرة علي الحريق، وإنه لم تنجم أي إصابات أو خسائر أو أضرار بشرية نهائيا.