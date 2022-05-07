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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة وفاق سطيف.. هاشتاج أفريقيا يا أهلي يتصدر تريند تويتر

الأهلي
الأهلي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج "أفريقيا يا أهلي"، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لدعم النادي الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري، اليوم في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر هاشتاج "أفريقيا يا أهلي" قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا داعمة للنادي الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري في مباراة مساء اليوم، كالاتي:

يواجه النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 3 / 2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل وفاق سطيف الجزائري على حساب الترجي التونسي بنتيجة 1 / 0، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتستعرض “صدى البلد” أرقام الأهلي ووفاق سطيف قبل مواجهة الليلة، وذلك من خلال السطور التالية:.

 - يحتل النادي الأهلي المركز الخامس في قائمة أقوى خط هجوم بالبطولة برصيد 10 أهداف، بينما يأتي فريق وفاق سطيف في المركز الثامن برصيد 7 أهداف.

 - يتفوق وفاق سطيف على الأهلي في خط الدفاع، حيث يأتي الفريق الجزائري في المرتبة الخامسة من قائمة أقوى خط دفاع في البطولة برصيد 5 أهداف سكنت شباكه، بينما يحتل المارد الأحمر المركز التاسع برصيد 7 أهداف سكنت شباكه.

 - خرج فريق وفاق سطيف بـ 5 مباريات شباك نظيفة، بينما خرج الأهلي بمباراتين فقط.

 - الأهلي ثاني أكثر فريق صنع فرص برصيد 16 فرصة، بينما يأتي وفاق سطيف في المركز الرابع برصيد 15 فرصة.

 - يحتل الأهلي المركز الثالث في البطولة من حيث الاستحواذ بنسبة ٥٧.١٪ ، بينما يأتي وفاق سطيف في المركز الثالث عشر بنسبة ٤٤.٤٪.

 - يحتل الأهلي المركز الخامس في أكثر الفرق محاولات على المرمى بنسبة 13.1%، بينما يأتي فريق وفاق سطيف في المركز الحادي عشر بنسبة 9.6%.

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