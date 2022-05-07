عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورى أبطال أفريقيا.. الوداد المغربي يكتسح بترو أتليتكو 3-1 في أنجولا

الوداد المغربي
الوداد المغربي

حقق فريق الوداد المغربي الفوز علي منافسه بترو أتليتكو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة  التى اقيمت علي ملعب 11 نوفمبر بـ أنجولا ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول لفريق الوداد المغربي في الدقيقة 17 بخطأ من مدافع بترو أتليتكو ازول الذي سجل الكرة في مرماه.

وأضاف الهدف الثاني لـ الوداد يحيي جيران بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس فريق بترو أتليتكو قبل نهاية الشوط الاول ، وأحرز الهدف الثالث لفريق الوداد اللاعب غي مبينزا في الدقيقة 68 من عمر اللقاء فيما سجل بترو أتلياكو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 82 .

الوداد يسجل الهدف الثالث أمام بتروأتليتكو في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا

إحصاءات الأهلي ووفاق سطيف قبل المواجهة في نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة

واستحوذ فريق بترو أتليتكو علي الكرة بنسبة 67 % مقابل 33 % لصالح الوداد.

وعلي الرغم من استحواذ فريق بترو أتليتكو فإنه لم يشكل خطورة كبيرة علي مرمي الوداد الذي يتحول سريعا لوضعية الدفاع بـ 10 لاعبين بطريقة 5-4-1.

وسدد فريق بترو أتليتكو 15 كرة ثلاثة منهم فقط بين الثلاث خشبات ، في المقابل سدد فريق الودادثلاث كرات فقط وجاء منهم الهدفين .

تشكيل الوداد لمواجهة بترو أتلتيكو 

  • حراسة المرمى : أحمد رضا التكناوتي
  • خط الدفاع : أيوب العملود - أشرف داري - محمد فرحان - يحيى عطية الله.
  • خط الوسط : يحيى جبران - أنس السرغات - أيمن الحسوني.
  • خط الهجوم : بديع أووك - زهير المترجي - مبينزا.

ويواجه فريق الوداد المغربي منافسه بتروأتليتكو يوك الجمعة المقبل في إياب دور نصف النهائي لحسم بطاقة التأهل الي النهائي بشكل رسمي .

ويلتقي اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري، في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام.

الوداد بترو أتليتكو الوداد المغربي دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابى على محطة رفع المياه بغرب سيناء

موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

بتاعة المزاريطة.. شاهد| بوسي شلبي تضرب ميرهان حسين وتتوعد رحمة أحمد

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد| لصوص يسرقون متجر شهير بباريس في وضح النهار

65 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال أسبوع

رئيس الوزراء: اتخاذ كل المسارات الملائمة لجذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص

الجودو يعود لمنصات التتويج .. يسري سامي يحصد ذهبية كأس أوروبا بالبوسنة

بعد شائعات وقف البيع والشراء.. تراجع أسعار الذهب في الأسواق اليوم.. فيديو

الأهرامات بـ20 جنيها للطلبة.. الأسعار الجديدة لدخول المتاحف والمناطق الأثرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

حاول قطع شرايين يده.. الجانب المظلم في حياة الراحل أحمد زكي| فيديوجراف

بتاعة المزاريطة.. شاهد| بوسي شلبي تضرب ميرهان حسين وتتوعد رحمة أحمد

لذاكرة حديدية .. مكسرات وأكلات تدعم صحة المخ

قفز محتضناً ابنه.. سقوط لاعب سابق بالأهلي ونجله من الطابق العاشر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ