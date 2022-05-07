دورى أبطال أفريقيا.. الوداد المغربي يكتسح بترو أتليتكو 3-1 في أنجولا

حقق فريق الوداد المغربي الفوز علي منافسه بترو أتليتكو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى اقيمت علي ملعب 11 نوفمبر بـ أنجولا ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول لفريق الوداد المغربي في الدقيقة 17 بخطأ من مدافع بترو أتليتكو ازول الذي سجل الكرة في مرماه.

وأضاف الهدف الثاني لـ الوداد يحيي جيران بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس فريق بترو أتليتكو قبل نهاية الشوط الاول ، وأحرز الهدف الثالث لفريق الوداد اللاعب غي مبينزا في الدقيقة 68 من عمر اللقاء فيما سجل بترو أتلياكو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 82 .

واستحوذ فريق بترو أتليتكو علي الكرة بنسبة 67 % مقابل 33 % لصالح الوداد.

وعلي الرغم من استحواذ فريق بترو أتليتكو فإنه لم يشكل خطورة كبيرة علي مرمي الوداد الذي يتحول سريعا لوضعية الدفاع بـ 10 لاعبين بطريقة 5-4-1.

وسدد فريق بترو أتليتكو 15 كرة ثلاثة منهم فقط بين الثلاث خشبات ، في المقابل سدد فريق الودادثلاث كرات فقط وجاء منهم الهدفين .

تشكيل الوداد لمواجهة بترو أتلتيكو

حراسة المرمى : أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع : أيوب العملود - أشرف داري - محمد فرحان - يحيى عطية الله.

خط الوسط : يحيى جبران - أنس السرغات - أيمن الحسوني.

خط الهجوم : بديع أووك - زهير المترجي - مبينزا.

ويواجه فريق الوداد المغربي منافسه بتروأتليتكو يوك الجمعة المقبل في إياب دور نصف النهائي لحسم بطاقة التأهل الي النهائي بشكل رسمي .

ويلتقي اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري، في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام.