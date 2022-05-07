الأردن.. أكثر من 80 ألف زائر للمملكة خلال عطلة عيد الفطر

قال مدير جمرك مطار الركاب الأردني محمد المساعيد، إن أعداد المسافرين والزوار القادمين خلال عطلة عيد الفطر بلغ 80931 مسافرا على متن 727 رحلة جوية قادمة للأردن، عبر مطار الملكة علياء الدولي.

وأضاف المساعيد، وفق صحيفة المملكة الأدنية أنه "ولتسهيل إجراءات دخول المسافرين، عملت إدارة المركز طوال أيام عطلة العيد على تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها داخل المركز الجمركي على مدار الساعة، من خلال تنظيم عمل الكوادر الجمركية في المركز، لتتناسب مع أعداد الزوار والمعتمرين والسياح القادمين"، مشيرا إلى أن "العمل تم بمنظومة واحدة متكاملة مع الأجهزة الأمنية كافة والجهات العاملة بالمطار مما ساهم بسلاسة وسرعة تقديم الخدمات للمسافرين".

وفي هذا الصدد، أكد المساعيد أن "كوادر الجمارك العاملة في جمرك مطار الركاب يتمتعون بخبرةٍ كاملة وكفاءة كافية، تجعلهم قادرين على تسهيل حركة المسافرين بحرفية عالية وسرعة قصوى"، مبينا أن "المجهود الذي بُذل والعمل الدؤوب يأتي في ظلِ سعي دائرة الجمارك لتقديم خدمات جمركية متميزة".