دراسة : أسبوع من غير سوشيال ميديا يحسن صحتك العقلية

توصلت دراسة جديدة إلى آثار الصحة العقلية للاستراحة على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع، بالنسبة لبعض المشاركين في الدراسة ، كان هذا يعني توفير ما يقرب من تسع ساعات من أسبوعهم والتي كانت ستقضيها في التمرير على Instagram و Facebook و Twitter و TikTok.

وفقًا لبحث جديد، فإن استراحة وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع واحد فقط تعمل على تحسين المستوى العام لرفاهية الفرد، فضلاً عن تقليل الأعراض التي تساعد الأشخاص على إدارة صحتهم العقلية.

بالنسبة للدراسة ، قام الباحثون بشكل عشوائي بتخصيص 154 فردًا تتراوح أعمارهم بين 18 و72 عامًا ممن استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا في مجموعة تدخل، حيث طُلب منهم التوقف عن استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع واحد أو مجموعة مراقبة، حيث يمكنهم الاستمرار في التمرير.

أفاد المشاركون أنهم يقضون ما معدله 8 ساعات أسبوعيًا على وسائل التواصل الاجتماعي في بداية الدراسة. بعد أسبوع واحد ، حصل المشاركون الذين طُلب منهم أخذ استراحة لمدة أسبوع على تحسينات كبيرة في الرفاهية والاكتئاب والقلق من أولئك الذين استمروا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، مما يشير إلى فائدة قصيرة المدى.

طلب المشاركون أخذ استراحة لمدة أسبوع واحد ، وذكروا أنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 21 دقيقة في المتوسط ​​مقارنة بمتوسط ​​سبع ساعات لأولئك في المجموعة الضابطة. تم توفير إحصائيات استخدام الشاشة للتحقق من التزام الأفراد بالفاصل.

أوضح الباحث الرئيسي من قسم الصحة في باث، الدكتور جيف لامبرت: "إن التمرير على وسائل التواصل الاجتماعي منتشر في كل مكان لدرجة أن الكثير منا يفعل ذلك دون تفكير تقريبًا منذ اللحظة التي نستيقظ فيها حتى نغلق أعيننا في الليل.